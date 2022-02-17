انطلاق القمة السادسة الأفريقية الأوروبية بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي

العنوان – بروكسل

انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس أعمال الدورة السادسة للقمة الأفريقية الأوروبية، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي وقادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وال 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

ويسعى قادة وزعماء الدول الأعضاء بالاتحادين الأوروبى والأفريقي خلال مداولات القمة، إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والإنعاش الاقتصادي.

وخلال مداولات القمة يومي 17 – 18 فبراير الجاري، ستعقد عدد من الموائد المستديرة حول: النمو الإقتصادي، الأنظمة الصحية وإنتاج اللقاحات، الزراعة والتنمية المستدامة، التعليم والثقافة والهجرة والتدريب المهني، ودعم القطاع الخاص.

إضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، والسلام والأمن، وسيشارك قادة ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة بهذه الموائد المستديرة، بحضور الخبراء المتخصصين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، قد وصل الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة للقمة الأفريقية الأوروبية، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.