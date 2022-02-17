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مجموعة السبع تبحث الملف الليبي بطلب إيطالي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وكالة نوفا الإيطالية عن عزم مجموعة السبع مناقشة الوضع في ليبيا، في اجتماع وزراء خارجية المجموعة المزمع عقده بعد غدٍ السبت في ميونيخ بألمانيا، بناءً على طلب إيطاليا.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن المجموعة الصناعية التي تضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية ستبحث الملف الليبي بالإضافة إلى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وتتخوف إيطاليا من تشكل حكومتين متوازيتين في ليبيا مجدداً، مع تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفض الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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