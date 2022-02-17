المشري يكشف لـ”أخبارليبيا24″ ما حدث في احتفالات فبراير في الزاوية

أخبارليبيا24- خاص

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. تفاصيل ما حدث في احتفالات ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير في مدينة الزاوية.

وقال المشري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ الخميس، إنه حضر الاحتفال كاملاً. وكان في استقباله عميد البلدية وعدداً من أعضاء البلدية، والضباط في الجيش والشرطة.

وأوضح المشري. أنه بعد تناول الغداء قام بزيارة مديرية الأمن في الزاوية وعقد اجتماعًا برفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع القيادات الأمنية.

وأكد أنهم كانوا في انتظار حضور رئيس الوزراء الذي حضر إلى مقر مديرية الأمن، وخرج الجميع سيراً على الأقدام إلى المنصة بمسافة 2 كيلو متر وسط المدينة. وحضر الاحتفال.

وذكر أنه بعد أن ألقيت كلمات الافتتاح. ثم كلمة اللجنة المنظمة ثم كلمة عميد البلدية ثم كلمة عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي. وطلبت سيدة حاضرة الاحتفال كلمة. وقالت :”أتمنى أن تكون الحفلة بالغناء والأناشيد وليس بالكلمات للمسؤولين كان هذا الوقت حوالي 5:30″.

وأضاف. أنه طالما أن الكلمات قد انتهت والاحتفال هو فقط تشريفي ونحن لم نصلي العصر بعد قررنا أنه من الأفضل أن نحيي الناس و نغادر معاً، وفعلاً غادر الجميع.

وواصل تصريحه :”ولكن كثير من الناس توقفت مع رئيس الوزراء عند خروجه على باب سيارته. وطلبوا منه الحديث أو أن يوجه كلمة إلى الناس فعاد إلى المنصة ووجه كلمة بسيطة ثم غادر”.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه حضر الاحتفال كاملاً ولم يكن هناك أي تشويش أثناء حضور الاحتفال، ولكن عند المغادرة. قام أحد الشباب بتصوير فيديو من بعيد يقول أن رئيس المجلس طرد من الميدان وبدا الجميع يتداول الفيديو المرئي وهذا غير صحيح.

ونوه المشري بأنه حتى وإن كان صحيحًا ولو كان هناك نقد فهذه هي ثورة فبراير. يمكن أن ينتقد أي مسؤول لكن ما حدث لم يكن كما يتم تداوله. مؤكداً أنه لم يطرد وحضر الاحتفال كاملاً.

وكان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. تداولوا مقطعًا ذكروا فيه أنه تم طرد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من احتفالية فبراير في مدينة الزاوية.