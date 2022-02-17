الغزال: مجلس النواب بقيادة المستشار عقيلة صالح يدافع عن السيادة الليبية

قال المحلل السياسي سالم الغزال، إن المنظمات الدولية في ليبيا لا تعمل لصالح الشعب الليبي لكنها تنفذ أجندات بعض الدول.

وعلق الغزال في تصريحات صحفية، على مواقف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، حيث كانت في البداية تقف مع تدعم قائمة (رئيس الوزراء المكلف) فتحي باشاغا و (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح، وكانت تصر على موقفها تجاههم، ولكن عند وصول عبدالحميد الدبيبة إلى رئاسة الحكومة تغير موقفها وأصبحت داعمة للدبيبة وتصر على بقائه في السلطة.

وتابع: “سيأتي السلام في ليبيا، عندما يغادر ممثلو المنظمات الدولية من ليبيا، والذين هم في الواقع ممثلو منظمات الدولية الزائفة”.

وأوضح أن “مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، تضغط علنًا من أجل مصالح أمريكا، وتعمل على تحقيق المصالح الأمريكية في ليبيا، خاصة وأنه لا يوجد مضمون أيديولوجي في أنشطتها أو مسار سياسي، ولكن هناك مناورة مستمرة في محاولات تنفيذ السياسة الأمريكية في ليبيا”.

وأوضح أن “مجلس النواب بقيادة المستشار عقيلة صالح يدافع عن السيادة الليبية ويريد أن يأخذ العملية السياسية بين يديه فالسياسيون الليبيون قرروا بأنفسهم اختيار رئيس للوزراء، بغض النظر عن الغرب، وهذا الإجراء أجبر الولايات المتحدة على البحث عن مقاربات للجانب الأقوى في هذه العملية”.