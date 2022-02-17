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مجلس التخطيط يناقش مع المركزي جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

ناقش مجلس التخطيط الوطني ومصرف ليبيا المركزي وعدد من أعضاء مجلس النواب، وخبراء اقتصاد، مقترحًا بشأن جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة.

وبحث اللقاء، مقترحًا بشأن جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة، سبق وأُحيل إلى البرلمان الليبي لمناقشته وإصداره بقانون.

وعرض مقترح تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، الذي جرى شرحه خلال اللقاء.

وأهم المواد التي تضمنه مشروع القانون، الذي يستهدف معالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا، فيما وُضع عدد من المقترحات بشأن جدول مرتبات يضمن حياة كريمة للمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد ظهر الأربعاء، بمقر مجلس التخطيط الوطني في طرابلس، ضم لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، وعددًا من الخبراء والمستشارين بالمجلس.


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صحيفة العنوان الليبية

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