“مؤسسة النفط” تفتتح قسماً للنساء والولادة بمصحة النفط في طرابلس

شهدت مصحة النفط في مدينة طرابلس افتتاح المؤسسة الوطنية للنفط، مبنىً إدارياً جديداً وقسماً للنساء والولادة، “مزوداً بأحدث الأجهزة والمعدات” -وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وقص رئيس مجلس إدارة المؤسسة “مصطفى صنع الله” شريط حفل الافتتاح، للقسم الجديد الذي سيعمل بقدرة استيعابية تبلغ 60 سرير إيواء، وجناح عمليات جراحة عامة وتعقيم مركزي وعناية فائقة.
وأشار “صنع الله” خلال كلمة له في حفل الافتتاح إلى أن هذا المشروع سيعمل على تقديم أفضل الخدمات لأسر العاملين في قطاع النفط، مؤكداً “عزم المؤسسة على استكمال المشاريع المتعثرة والمرافق الجديدة”، واعتماد مجلس إدارتها قراراً لإنشاء 3 مصحات في مدن سبها واجدابيا وطبرق، علاوةً على مشروع إنشاء مصحة بنغازي.
يشار إلى أن “صنع الله” قد تفقد عقب حفل الافتتاح، المباني الجديدة بمصحة طرابلس، منبهاً إلى “أهمية المحافظة على هذا المرفق، وعدم إهمال صيانته حتى لا تتفاقم أي مشاكل في حال حدوثها”، آملاً في “استقرار الظروف واستمرار تدفق النفط، وتقديم الميزانيات اللازمة لقطاع النفط لكي يتسنى تقديم أفضل الخدمات لعامليه”.
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