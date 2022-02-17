“مؤسسة النفط” تفتتح قسماً للنساء والولادة بمصحة النفط في طرابلس

شهدت مصحة النفط في مدينة طرابلس افتتاح المؤسسة الوطنية للنفط، مبنىً إدارياً جديداً وقسماً للنساء والولادة، “مزوداً بأحدث الأجهزة والمعدات” -وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وقص رئيس مجلس إدارة المؤسسة “مصطفى صنع الله” شريط حفل الافتتاح، للقسم الجديد الذي سيعمل بقدرة استيعابية تبلغ 60 سرير إيواء، وجناح عمليات جراحة عامة وتعقيم مركزي وعناية فائقة.

وأشار “صنع الله” خلال كلمة له في حفل الافتتاح إلى أن هذا المشروع سيعمل على تقديم أفضل الخدمات لأسر العاملين في قطاع النفط، مؤكداً “عزم المؤسسة على استكمال المشاريع المتعثرة والمرافق الجديدة”، واعتماد مجلس إدارتها قراراً لإنشاء 3 مصحات في مدن سبها واجدابيا وطبرق، علاوةً على مشروع إنشاء مصحة بنغازي.

يشار إلى أن “صنع الله” قد تفقد عقب حفل الافتتاح، المباني الجديدة بمصحة طرابلس، منبهاً إلى “أهمية المحافظة على هذا المرفق، وعدم إهمال صيانته حتى لا تتفاقم أي مشاكل في حال حدوثها”، آملاً في “استقرار الظروف واستمرار تدفق النفط، وتقديم الميزانيات اللازمة لقطاع النفط لكي يتسنى تقديم أفضل الخدمات لعامليه”.

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