فبراير كانت نتيجة طبيعية لتراكمات الظلم والتهميش والاستبداد – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا اليوم الخميس. إن ثورة فبراير كانت نتيجة طبيعية لتراكمات الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي.

وأضاف باشاغا في كلمة بالذكرى الحادي عشر لثورة فبراير :”كنا نعاني تدني جودة الحياة وانهيار البنية التحتية وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة”.

وتابع :”كنا نعاني من عقوبات دولية فرضت على ليبيا بسبب بعض مغامرات الساسة ودفع ضريبتها الشعب الليبي البسيط والعبرة أولا وأخيرا بالواقع المعاش”.

وذكر :”في ظل ما عانيناه من انقسامات سياسية حادة. واضطرابات أمنية خطيرة جدًا وما شهدناه من شطط وظلم وتطرف أدى إلى سفك الدماء وتهجير الأبرياء. ونهب الأرزاق وانتهاك الحرمات طيلة السنوات الماضية وانقلبت المنحة بالتحرر إلى محنة تهدد بالتفرق والتشظي”.

وتساءل :”أيعقل أن نستمر بعد أحد عشر عامًا. في قتل بعضنا البعض وتخوين بعضنا البعض والمزايدة على بعض. علينا أن نقف ونكف عن الانتقام والتوحش والكراهية”.

وقال باشاغا :”علينا أن نحتكم للعقل ونطهر القلوب من أدرانها. ونشيد الدولة ونقيم بنيانها”.

وأضاف :”الثورة ليست إسقاط نظام كغاية. بل هي وسيلة لبناء الدولة التي تقوم على احترام حقوق المواطنة والعدل والإنصاف”.

وأفاد أن الثورة وسيلة لبناء الدولة. والدولة جامعة بجميع المواطنين بلا استثناء سواء المؤمنين بثورة فبراير أو المناصرين للنظام السابق .

ولفت إلى أن المواطن أشمل وأوسع وأكبر من التوجهات السياسية. والعقيدة الوطنية تنصهر في بوتقتها كافة التوجهات والآراء السياسية.

وختم كلمته :”علينا الاستفادة من تجاربنا. وعلينا الوفاء بتضحيات الجرحى والشهداء من خلال المصالحة الوطنية. وبناء دولة مدنية قوية”.