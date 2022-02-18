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بن شرادة: أهنيء الليبيين على الحرية في ذكرى الثورة

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هنأ عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، الشعب الليبي، بمناسبة الذكرى الحادية عشر من ثورة فبراير، وقال إنه يهنئ كل الشعب الليبي و كافة من يتطلع للحرية في أرجاء العالم.

وتابع قائلًا على حسابه بفيسبوك: “نقول للشعب الليبي جميعا لقد آن الأوان للنسيان الماضي و النظر إلى مستقبلكم و مستقبل الأجيال القادمة، ونقول أيضا إلى أبناء الوطن بأن لا يلتفتوا إلى كلمات و منشورات الكثير من متصدري المشهد اليوم بتهنئتهم لهذه المناسبة لزرع سمومهم وفرقتهم بين أبناء الشعب الواحد”.

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قناة ليبيا الحدث

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