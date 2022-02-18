“اللافي” يدعو لتحصين البلاد من التدخل الأجنبي

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إلى استثمار التقارب بين مجلسي النواب والدولة لتحصين البلاد من التدخل الأجنبي، وتجاوز خلافات الماضي عبر حل “ليبي ليبي”.

وأشاد اللافي في كلمة ألقاها في الاحتفال بالذكرى 11 لثورة 17 فبراير بمدينة الزاوية، بمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، مشدداً على ضرورة مشاركة الليبيين الفاعلة في اختيار سلطتهم، عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤسسة على دستور مستفتى عليه، يُقره الليبيون بتوافق سياسي واسع، ويهيئ لبيئة آمنة ومناخ إيجابي، تنجح فيه الاستحقاقات الوطنية، وفق بيان الرئاسي.

جدير بالذكر أن مصدراً لـ218 أكد طرد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من ساحة الاحتفال بمدينة الزاوية، احتجاجاً على تقاربه الأخير مع مجلس النواب، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة محاولة الاعتداء عليه من بعض المشاركين بالاحتفالية عقب منعه من إلقاء كلمة بالمناسبة.

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