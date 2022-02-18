زيدان: باشاغا أمام اختبار حقيقي لقدرته على إحداث تغيير

قال الكاتب والباحث السياسي فرج زيدان إن تصريحات فتحي باشاغا بأنه سيستلم الحكم بطريقة سلمية يغلب عليها الطابع الدبلوماسي، إلا أن المشهد من الناحية الواقعية يغلب عليه ظاهرة الاستقطاب السياسي.

زيدان وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” ، رأى أن عبدالحميد الدبيبة يرفض التداول السلمي للسلطة ونقلها، مستعينا في ذلك ببعض الجماعات المسلحة التي ترفض تغيير الوضع وعملية الانفتاح مع المنطقة الشرقية.

وأوضح أن هناك من يرى أن استمرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في رئاسة الحكومة يعني استمرار الاستحواذ على مؤسسات الدولة، السياسية والسيادية والخدمية، وأن مشروع انتخاب باشاغا يعني تراجع تلك القبضة على المؤسسات الليبية والدخول في مسألة التقاسم وهو ما يعتبرونه أمرًا مرفوضًا، بالإضافة إلى وجود ميليشيات مسلحة تخشى مسألة التقاسم مع الجيش.

وأشار إلى أن باشاغا أمام اختبار حقيقي لقدرته على إحداث تغيير، ورغم أن المشهد القادم يستند على المشروعية الدستورية إلا أنه لا يمكن إهمال منطق القوة.

وأشار إلى أن الثقل الاجتماعي والعسكري لباشاغا أكثر من الدبيبة.

زيدان رأى أن فرص الصدام المسلح بين الجماعات الليبية ضعيفة، خاصة في مصراتة التي ينتمي إليها كل من الدبيبة وباشاغا.