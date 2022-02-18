وزيرا الدفاع الإيطالي والبريطاني يبحثان الملف الليبي

قال وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني، إن مباحثاته التي أجراها اليوم الخميس مع نظيره البريطاني بن والاس، شملت الملف الليبي إلى جانب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وجاءت مباحثات الجانبين على هامش القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة ببروكسل، حيث استعرض اللقاء برامج التعاون الصناعي الاستراتيجي بين البلدين، كما أكدا على ضرورة أن تتبع الأقوال الأفعال في معرض تعليقهما على التصريحات الروسية بسحب عدد من القوات المحتشدة على الحدود الأوكرانية.

يُذكر أن وكالة نوفا الإيطالية أكدت أن مجموعة السبع الصناعية ستبحث تطورات الملف الليبي، بطلب من إيطاليا التي أبدت مخاوفها من تطور الأزمة الليبية وانقسام البلاد إلى حكومتين متوازيتين.

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