الدرسي يعلن استقالتـه من رئاسة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الدبيبة

أعلن رئيس للهينة العامة للاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه في حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية.

الدرسي، وفي خطاب استقالته الموجه لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قال: “في الوقت الذي أتقدم فيه بالشكر الجزيل على الثقة التي منحتموها لنا بتكليفنا بمهام رئاسة الهينة العامة للاتصالات والمعلوماتية وإلى مجهوداتكم المبذولة طيلة الفترة الماضية”.

وتابع: “وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والجهود المبذولة لأنهاء الازمة السياسية والتي اسفرت على اختيار حكومة جديدة لاستقرار البلاد، وحرصا منا على وحدة البلاد ومنعا لأي انقسام مؤسسي أتقدم أنا سالم عبدالله الدرسي باستقالتي من مهامي كرئيس للهينة العامة للاتصالات والمعلوماتية، سائلاً المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمان جميع ربوع بلادنا الحبيبة”.