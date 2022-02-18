دبرز: عقيلة أراد أن يشق صف مجلسنا بتغيير الحكومة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز، إن: عقيلة صالح عجل بتمرير الحكومة لأنه على عداء مع الدبيبة، و بعض أعضاء مجلس الدولة تعجلوا في التجاوب مع التغيير الحكومي قبل حسم المسار الدستوري بحسب الاتفاق بيننا، كما أن عقيلة أراد شق الصف مجلس الدولة بتغيير الحكومة، وهذا لن يحدث، وفق قوله.

وتابع قائلًا أن وجود اختلاف في وجهات النظر داخل مجلس الدولة لا يعني الانقسام، والاختلافات بيننا بسيطة، و بيان الـ54 جاء بهدف إيصال رسالة بأن الوضع مأساوي وهناك انسداد في المسار الدستوري، ورفض مجلس الدولة لقوانين عقيلة أبطل الانتخابات وجعل البرلمان يأتي صاغرا كارها لمجلس الدولة، على حد تعبيره.

وواصل قائلًا أن لجنة خارطة الطريق قابلت لجنة من مجلس الدولة واتفقوا على لجنة من 24 عضو لتعديل الدستور، و عقيلة دخل على الخط ومرر الحكومة دون أن نثيره أو نتوافق عليها، و البرلمان تعجل القرار ولم نكن قد وصلنا إلى بحث المسار الحكومي.