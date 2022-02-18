السويحلي: مصراتة تقف بكل حزم أمام باشاغا وطموحاته للوصول السلطة

قال الناشط السياسي من المصراتي، عمر السويحلي، إن أبناء مدينته يتصدون بكل حزم لفتحي باشاغا وكبح جماع طموحاته في تولي السلطة على حساب الشهداء والجرحى.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” إذًا فمصراتة تقف بكل حزم أمام باشاغا وطموحاته للوصول وممارسة السلطة على حساب أشلاء ودماء وأطراف الشهداء والجرحى من أبناء مصراته وليبيا”.

وأضاف:” ما وصلني من خبر أن خطة B أعدها باشاغا وأبناء حفتر تتضمن أنه يمكن وصول باشاغا لرئاسة الحكومة، ولكي يمارس السلطة، فأن عليه أن يتجاوز عن دعم مصراتة ويحيدها جانبًا على أن يتم التدرج باستبدال من له أصول مصراتية أو مدعّم من الدبيبة و إقصاءهم من كافة السلطات”.

وتابع:” اتفق باشاغا وأبناء حفتر على 7 بنود وهي:

1 _ سيطرة الفرجان على القوات المسلحة أي الدفاع و الداخلية وإخراج غيرهم أو إضعاف نفوذ من هم من ذوي الأصول الأخرى.

2_ القضاء بما في ذلك منصب النائب العام يكون من نصيب أولاد الشيخ والفواتير.

3_ الاستخبارات يتولاها ويسيطر عليها الصيعان.

4_ رئاسة الدولة عقيله صالح ممثلاً عن العبيدات و قبائل الشرق.

5_ أعضاء مجلس الوزراء يختارهم أعضاء البرلمان باستثناء وزارة المالية والدفاع والداخلية فسيكون اختيارهم متروك لحفتر .

6_ أما وزارة الخارجية وتعيين السفراء فهي مِلك مشاع بين عقيله صالح وحفتر وباشاغا والنواب.

7_ أما رئاسة مجلس النواب ربما يختص بها عميل من عملاء حفتر من نواب الجنوب”، على حد قوله.

واعتبر أن هذه الخطة في غاية الغباء و كاملة الجهل بالطبيعة الديموغرافية وسوء تقدير لقوة الثورة والثوار و عن نفسي فإني أكذب هذا النبأ ولا أصدق أن عقيله وحفتر وباشاغا وصلوا لهذه الدرجة المتدنية من الغباء والجهل وسوء الإدراك، على تعبيره.