عبد الكافي: مازلنا على عهد ثورة الحرية حتى تحقق أهدافها

قال عادل عبد الكافي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، مازلنا علي عهد ثورة الحرية التي لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد، ولن نكون من الكافرين بها ما حيينا لأنها ليست سبب ما نراه من اقزام طامعي السلطة فهولاء إرث المقبور و أجزم اليوم وبعد 11 عام أن المستسلمين للثورة كانوا أكثر من المؤمنين بها، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “في يوم من الأيام سوف نكتب مذكرات عن منافقين متبدلين عاشوا متظاهرين بالثورية وعن مناضلين للحق عاشوا من أجل الوطن حياة لم تكن سعيدة ولكن عشنا فيها رجال مع عظماء المبدأ والأقربون قلبا قبل الثورة بالمنفي وبعدها مع أبطال الجبهات الأحرار ممن قدموا أرواحهم طواعية من أجل الحرية، فتحيا ثورة فبراير حتي لو تعثرت ويحيا شهدائها دائما في ذاكرة الوطن وقلوب الأحرار ويحيا أبطالها الصادقين الباقون علي العهد” وفق تعبيره.