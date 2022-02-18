فيديوهات توثق واقعة طرد المشري.. ومتحدثه: غادر بمفرده احتفالات الزاوية

رغم توثيق عدد من نشطاء، للحظة طرد خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري من احتفالات الزاوية بذكرى 17 فبراير التي شارك فيها عبدالحميد الدبيبة، إلا أن المتحدث باسم المجلس محمد عبد الناصر، نفى الواقعة.

وقال عبد الناصر، إن المشري لم يطرد من ميدان الشهداء بمدينة الزاوية خلال الاحتفالات الذكرى الـ 11 من فبراير.

وزعم عبد الناصر، في تصريحات صحفية، أن المشري حضر رفقة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الاحتفالية دون أي اعتراض.

وأضاف عبد الناصر:” لم يصعد أحد عبر المنصة لطرد خالد المشري، وإنما غادر بمفرده، وهناك بعض الجهات والمنصات تحاول استغلال الأمر وتوظيفه سياسياً، في ظل الأنظار المتجهة نحو المجلس”.

ولفت عبد الناصر، إلى أن الجميع في انتظار ما سيصدر من المجلس الأعلى للدولة إزاء ما أقدم عليه مجلس النواب من تعيين رئيس جديد للحكومة وإجرائه لتعديل الدستوري الثاني عشر”.

وشارك الدبيية واللافي ومازن والمشري والنمروش، ورئيس جهاز حرس المنشأت النفطية العميد علي الذيب، يشاركون في احتفالية الذكرى الحادية عشر لثورة “17” فبراير بمدينة الزاوية، أمس الخميس.