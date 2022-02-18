المنفي والسيسي يلتقيان في بروكسل على هامش القمة الأفريقية الأوربية

أخبار ليبيا24

بحث، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الخميس، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك على هامش القمة السادسة الأفريقية – الأوروبية ببلجيكا.

وقال المجلس الرئاسي، إنه تم التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والذي سينعكس إيجابا على استقرار مصر وأمنها.

وأضاف، كما ناقش الاجتماع استمرار العمل المشترك، لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين في مختلف المجالات.

وذكر المجلس الرئاسي، أن المنفي أشاد بدور جمهورية مصر العربية في إعادة الاستقرار في ليبيا من خلال تواصلها مع كل الأطراف السياسية، لتقريب وجهات النظر وصولاً لتحقيق الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف، أن السيسي، أكد استمرار دعم القاهرة للمسار السياسي وتوحيد المؤسسات ودعم مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. واستمرار التشاور مع المجلس الرئاسي لتحقيقه، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي.