الكشر: نعاني أزمة مستمرة في ملف النظافة بترهونة

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة، محمد الكشر:” نعاني أزمة مستمرة في ملف النظافة وجمع القمامة، وليس لدينا إلا 3 سيارات فقط”.

وأضاف الكشر، في تصريحات صحفية:” تعرضت شركة الخدمات في ترهونة لهجمة شرسة وسرقت جميع آلياتها وتقدر بنحو 116 آلية”.

وتابع:” طالبنا حكومة الوفاق السابقة بدعمنا بآليات بديلة، ولكن دون جدوى ولم يتغير شيء بقدوم الدبيبة وزيارته للمدينة”.

ولفت إلى أن الدبيبة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحل المشاكل الخاصة بالبلدية ودرست لجنة من وزارة الحكم المحلي الوضع ولكن لم يُتخذ أي قرار من رئاسة الوزراء بشأن البلدية.