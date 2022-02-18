عبدالحكيم بلحاج: لا مكان للدكتاتورية من جديد في ليبيا

قال عبدالحكيم بلحاج، رئيس حزب الوطن والأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة ذراع تنظيم القاعدة في ليبيا، إن ليبيا لا يمكن أن تحقق حريتها وقوتها ووحدة أهلها إلا بالديمقراطية والتفاهم الوطني، متابعا:” ولا مكان للدكتاتورية من جديد في ليبيا”، على حد تعبيره.

وقدم بلحاج، التهنئة للشعب الليبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمناسبة ذكرى “ثورة فبراير” قائلا:” أطيب التهاني والأمنيات الطيبة لأبناء شعبنا الذين يحتفلون اليوم بالذكرى الحادية عشر لثورة فبراير سنة 2011″.

وأضاف:” أن هذه المناسبة دائماً ما تَحل علينا ويرافقها كثير من النقاش حول الثورة وما سبقها من سنوات امتدت لعقود، من أحداث وجرائم وتطورات وانتهاكات، بعضها لا يزال مستمراً حتى اليوم”.

وتابع:” المصالحة الوطنية ومواجهة التحديات التي تتعرض لها بلادنا من استلاب سيادتها وظلم لكثير من أهلها، ومواجهة التشدد والتطرف هي قضايا ملحة يجب أن تجمعنا من أجل ليبيا للجميع، من لا يجتمع من أجل هذه المبادئ حتى مع خصومه السياسيين، فهو عابث ومخرب لا يريد الخير لليبيا”.

واختتم منشوره قائلا:” حفظ الله أهل ليبيا من كل مكروه وشر يُراد بهم، وتقبل شهداء وأبطال هذا الوطن ممن ارتقوا دفاعاً عنه ومن أجل خير أهله”.