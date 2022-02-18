السيسي يؤكد استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار بليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار دعم بلاده للمسار السياسي وتوحيد المؤسسات ودعم مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واستمرار التشاور مع المجلس الرئاسي لتحقيقه، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السيسي على هامش القمة السادسة الأفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الخميس، حيث بحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وشدد الجانبان على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار مصر وأمنها، كما ناقش اللقاء استمرار العمل المشترك، لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد المنفي بالدور المصري في العمل على إعادة الاستقرار إلى ليبيا، عبر تواصلها مع كل الأطراف السياسية؛ من أجل تقريب وجهات النظر، وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

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