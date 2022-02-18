عقيلة يدعو لترك الخلافات بين الليبيين لتغيير الواقع إلى الأفضل

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دعا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الليبيين إلى قبول الحوار الواقعي والموضوعي وترك المناكفات والخلافات لحل الأزمة الليبية التي طال أمدها.

وقال عقيلة، في كلمة مساء الخميس بمناسبة الذكرى الحادية العشر لثورة 17 فبراير، “نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية. وعلينا القبول بالحوار الواقعي والموضوعي، وترك المناكفات. وكل أشكال الشد إلى الخلف، وترك الماضي والخلافات”.

الحوار الليبي

ولفت إلى أن الحوار الليبي أثمر في الفترة الأخيرة عن وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني. تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وذكر رئيس مجلس النواب أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الخبراء، بعيدة عن تأثيرات أهواء الأطراف والجماعات. لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي.

وشدد عقيلة على ضرورة تغيير الواقع إلى الأفضل، لافتا إلى أن الاختيار الحقيقي هو تجاوز نفق التصادم الفكري والجهوي، وعدم التفريط في منجز السلام، وبناء مجتمع متسامح قادر على العمل والإبداع.