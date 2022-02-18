نشرة عن كمية الأمطار التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال 24 ساعة الماضيـة حتى 18 فبراير

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة عن كمية الأمطار اليومية التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من يوم الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2022.
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