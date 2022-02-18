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الخطابي: ماضون في التوافق مع مجلس الدولة حول المناصب السيادية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب المبروك الخطابي، الخميس، مضي المجلس في التوافق مع مجلس الدولة في قضايا؛ المناصب السيادية، والمسألة الدستورية، وقوانين الانتخابات”.

الخطابي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: ”الخلاف بين أعضاء مجلس الدولة لا يؤثر على مسار التوافق بين المجلسين، والمعارضة موجودة في كل المؤسسات الديمقراطية، وهذا أمر طبيعي، ولا يعتبر عائقًا.

وتابع: ”المعارضون داخل البرلمان يطالبون باستمرار التوافق بين المجلسين، وأتوقع احتواء رئاسة المجلس لكل الخلافات خلال جلسة الأسبوع المقبل؛ للاستمرار في التوافق”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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