عبدالعزيز لـ “الليبيين”: احتفالاتكم وأنتم رافعون صور الشهداء فقط “مدوخة العالم”

طالب عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي الإخواني، محمود عبد العزيز، الليبيين برفع صور الشهداء فقط خلال الاحتفال بثورة 17فبراير”.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” تعرفوا يا ليبيين، احتفالاتكم أنتم لا ترفعون أي صورة لأي حاكم إلا شهدائكم “مدوخة العالم”، خوذوها هكي” على حد تعبيره.

وكان عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي الإخواني، محمود عبد العزيز، قد حرض على التظاهر في 17 فبراير القادم، اقتداء بالسودانيين.

وقال عبد العزيز في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “وما زال آلاف المتظاهرين في شوارع الخرطوم، السودانيون ليسوا أفضل منا”.

وأضاف: ” 17 فبراير موعدنا مع التغيير والإصلاح وسقوط مجلسي النواب والدولة”.