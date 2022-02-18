البحرين تدعو الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة العامة

أكدت مملكة البحرين على دعمها لجميع الجهود الرامية لدعم استقرار ووحدة ليبيا بما يحقق الأمن والسلام والبناء.

ودعت وزارة الخارجية بالمملكة جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار في سبيل الوصول إلى توافق لتحديد موعد لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وأشارت الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين “بنا”، إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب في ليبيا باعتباره المؤسسة المنتخبة من قبل الشعب، واصفةً هذا الدور بـ “المحوري”.

وأعربت الخارجية عن ثقتها الكاملة في قدرة جميع الأطراف والقوى الفاعلة في ليبيا على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

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