الساعدي: القمع المادي والمعنوي أيام النظام السابق لا مثيل له

هنأ سامي الساعدي عضو دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، من سماهم “الأحرار والشرفاء بذكرى ثورة التكبير”، وقال: “ليس من رأى كمن سمع، وليس من كانت رجله في النار كمن كانت رجله في الماء، فقد لقيتُ شبابًا صغاراً لم يعرفوا حجم المعاناة التي كنا نعانيها أيام النظام الجماهيري الذي لا مثيل له، وكان بعضهم مذهولًا مما يسمع من تفاصيل القمع المادي والمعنوي، والقهر النفسي والاجتماعي”.

وتابع قائلًا على حسابه بفيسبوك: “لهذا كل من يقارن بين سيئات الحاضر وسيئات الماضي ممن لم يَعِشْ تلك الحقبة فلن تكون مقارنتُه منصفةً ما لم يستمع إلى من عاشوها بكل تفاصيلها وآلامها، السيئات اليوم موجودة: المسجونون ظلمًا، الأموال المنهوبة، قتال الفتنة، قتل الأبرياء، التشويه والتشهير بالباطل، لكن فرص الإصلاح موجودة، ومدافعة الباطل بالحق ممكنة، وتحقيق النتائج متوقعة إذا عملنا على توفير اشتراطاتها، وعلينا أن نتعاون لمحو سيئات الحاضر من مظالم وفساد مالي وإداري، وتنافس غير شريف على الكراسي”.