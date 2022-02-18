ليبيا تتجاوز حاجز الـ “ألف” إصابة بفيروس كورونا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، أن ليبيا سجلت 1,208 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تحليل 3,126 عينة.

وبحسب بيان المركز؛ سُجّل شفاء 3,721 حالة ،إلى جانب تسجيل تسع حالات وفاة على مستوى البلاد. خمس منها بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات بالمنطقة الشرقية. فيما سجلت المنطقة الجنوبية حالة وفاة واحدة.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 38.6 %. بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 482,153. منها 38,089 حالة نشطة من بينها 131 حالة حرجة. إضافة إلى تعافي 437,886 حالة، ووفاة 6,178 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,122,203 شخصًا، وتلقى 1,065,706 الجرعة الثانية. بينما تلقى 54,903 شخصًا الجرعة التعزيزية الثالثة. ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,242,812 جرعة.