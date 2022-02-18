معركة «الشرعية» الجديدة تعيد رسم التحالفات السياسية في ليبيا

اعتبر مراقبون وسياسيون أن معركة منح «الشرعية» للحكومة الليبية الجديدة، أعادت رسم خريطة التحالفات في البلاد، خاصةً في ظل تمسك رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة بمنصبه، ومساعي رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، تشكيل حكومة جديدة، ومحاولات استقطاب كل طرف مزيداً من الأنصار الداعمين لموقفه، وتشكيل جبهات جديدة من أطراف اللعبة السياسية.

وطبقا لمراقبين فإن الخارطة الجديدة يتقدمها من جهة «تحالف رئيسي، يضم باشاغا مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية، ويعزز هذا التصور اتفاق سابق جمع بين باشاغا ورئيس مجلس النواب الحالي أثناء خوض انتخابات السلطة الانتقالية التي جرت في فبراير (شباط) 2021 ضمن قائمة مشتركة».

ورغم إخفاق القائمة حينذاك أمام قائمة الدبيبة، فقد استمر تواصل باشاغا مع قيادات الشرق، بل إنه توج مساره بمصافحة لافتة جمعته وخصمه السابق قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، خلال لقاء عقد بمدينة بنغازي ضم عدداً من المرشحين للانتخابات الرئاسية نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أما المفاجأة الكبرى بالنسبة للكثيرين في خريطة التحالفات، فتتمثل في حصول «خارطة الطريق»، التي أدت لتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، على دعم ومباركة تيار من «جماعة الإخوان» في ليبيا، وهو ما دفع الدبيبة إلى انتقاد هذا التقارب علانية، عندما تحدث الأسبوع الماضي عن رفضه لتسليم مهامه «إلا لسلطة منتخبة، متهماً «الإخوان» بالتحالف مع قيادة الجيش الوطني لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال… والاستيلاء على الشرعية»، على حد تقديره.

يقول رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، لـ«الشرق الأوسط» إن «هجوم الدبيبة على (الإخوان) يعكس إدراك الرجل لفقدانه مناصرين في كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة، خاصةً في ظل اعتبار رئيس الأعلى للدولة، خالد المشري، وبعض أعضاء المجلس محسوبين على (الإخوان)»

ويتفق شمبش مع الرأي القائل بأن «التحالفات السياسية تغيرت»، ويرى أن «الأعلى للدولة بات متقارباً بشكل أكبر مع مجلس النواب، خاصةً بعد التوافق على قضية الاستفتاء على الدستور، ولذا شرع الدبيبة في مهاجمة كل من اعتبره خارجاً على دائرة التحالف أو التوافق معه، ووصف الأمر بتحالف العسكر والإخوان». معتبرا أن تقارب المجلسين «قد يقود البلاد لمرحلة أكثر استقراراً».

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، لـ«الشرق الأوسط» إن «سمة الجهوية، التي تميز بها الصراع بين شرق وغرب البلاد، سقطت بسبب إدراك قوى سياسية بارزة من الجهتين أن استمرار صراعها لن يقود إلى منتصر أو فائز، سوى الدول المتدخلة بالشأن الليبي، التي تتزايد أطماعها ونفوذها بالبلاد، وباتت تفرض حلولا تعمق الانقسامات، وبالتالي بحثوا عن حل ليبي – ليبي». لافتة في هذا الإطار إلى «عدم تجاهل القيادة العامة للجيش الوطني للثقل، الذي تتمتع به مدينة مصراتة بالغرب الليبي، والتي ينتمي إليها أغلب المرشحين، سواء لموقع رئاسة الدولة أو الحكومة، وبالتالي عمدت للتوافق مع أحد أبرز هؤلاء، وهو باشاغا، ودعمت تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة».

أما رئيس وحدة دراسات التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات، أحمد عليبة، فيرى أن «الأيام القليلة القادمة قد تشكل حجر الزاوية في قراءة المشهد بشكل صحيح، في ظل ميل النخب السياسية لتبديل مواقعها وفقاً لمصالحها، وقياساً على قدرة كل طرف من الأطراف المتصارعة على الشرعية على توظيف المشهد لصالحه».

ونبه عليبة إلى أنه يصعب التكهن بنتائج «حالة التحشيد العسكري الراهنة بالعاصمة بين أنصار الدبيبة وباشاغا، لأن ذلك لا يتوقف على احتساب عدد وقوة التشكيلات العسكرية، التي تتبع هذا أو ذاك، بل ينضاف إليها أيضاً مواقف الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، التي ترتبط برئاسة الأركان بالغرب الليبي، فضلا عن احتمال بروز دور المال السياسي، وحدوث استقطاب للبعض عبر الإغراء بالمناصب».

بدوره، يرى الباحث المصري أن (الإخوان) «لم تعد تتمتع بتوجه سياسي واحد جراء تعرضها للانشقاق على مدار العام الماضي، والتيار الأكثر بروزاً منها في الساحة السياسية يعبر عنه المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومجموعته».

غير أن عليبة يعتقد أن طرفاً يمكنه أن يكون فائزاً جراء إعادة تشكيل تلك التحالفات، وهو «تيار يمثله أعوان ورموز نظام حاكم ليبيا السابق، معمر القذافي، والبعيد نسبيا عن التحالفات الراهنة»، ويشرح ذلك بقوله: «قد يصبح مستفيداً في نهاية المطاف بسبب تراجع ثقة الليبيين في النخب السياسية، التي كانت طرفا بالسلطة بعد عام 2011 وحتى الآن. لكن الأمر سيتوقف على قدرة هذا التيار على التوظيف الجيد لقاعدته الشعبية، وأيضاً على القوانين الجديدة المنظمة للانتخابات والعمل السياسي، وهل ستحد من وجود سيف الإسلام القذافي بالمشهد، أم لا باعتباره أبرز مرشحي هذا التيار».