“مكافحة الأمراض” يسجل 1,208 إصابة و 9 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 1,208 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 3,126 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 643؛ فقد سُجّل شفاء 3,721 حالة ،إلى جانب تسجيل 09 حالة وفاة على مستوى البلاد، خمس منها بالمنطقة الغربية، ثلاث حالات بالمنطقة الشرقية، وحالة وفاة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 38.6%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 482,153، منها 38,089 حالة نشطة من بينها 131 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 437,886 حالة، ووفاة 6,6178 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,122,203 شخصًا، و1,065,706 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 54,903 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,242,812 جرعة.

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