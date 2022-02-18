في احتفالات الزاوية.. اللافي يدعو إلى تمكين الليبيين من اختيار سلطتهم عبر الانتخابات

أخبار ليبيا 24

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على ضرورة تحصين ليبيا من التدخل الأجنبي، وذلك عبر استثمار التقارب بين الأطراف التي كانت متباعدة، داعيا إلى تجاوز الماضي وتمكين الليبيين من اختيار سلطتهم عبر الانتخابات المؤسسة على دستور.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في احتفال مدينة الزاوية بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير 2011. بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري.

وبحسب الكلمة التي نشرها المجلس الرئاسي. بارك اللافي تقارب الليبيين بعد سنوات من الاقتتال والقطيعة. وأضاف: “ظننا أنها ستذهب ببلادنا للانقسام”.

واعتبر اللافي أن شجاعة الليبيين حالت دون هذه المخططات العبثية. ومهدت الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة، تشرع في رأب الصدع ولم الشمل.

وأكد اللافي أن المجلس الرئاسي خاض في سبيل إنجاح المصالحة جولات لإقرار تشريعات وإنجاز مشروعات تمكن من تحقيق أهدافها. لافتا أنه سيعلن عن تلك المشروعات قريبا.

وأضاف اللافي “إننا اليوم نشهد تقاربا بين الأطراف التي كانت قد تباعدت. وعلينا استثمار تقاربها. في تحصين بلادنا من التدخل الأجنبي. الذي لم يأت لبلادنا بخير”.

وأكد اللافي أن الحلول التي يرتضيها الليبيون بينهم ستكون هي الأقرب للقبول والأحرى بالنجاح.

ودعا اللافي إلى تجاوز الماضي وطرق أبواب المستقبل المشرعة بالأمل ليحيا الليبيون وأبناؤهم في مودة ووئام. ويعملون سوية للنهوض ببلادهم ويمهدون لأجيال قادمة طريقا للتقدم والازدهار.

وشدد اللافي على أن ذلك “لن يتأتى إلا بمشاركة الليبيين في اختيار سلطتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة. مؤسسة على دستور مستفتى عليه، يقره الليبيون بتوافق سياسي واسع. ويهيئ لبيئة آمنة ومناخ إيجابي تنجح فيه الاستحقاقات الوطنية”.

وأضاف اللافي أن تحقيق ذلك “يحتاج تنازلات وقبول أحدنا بالآخر، وعدم التوقف عند الصغائر، والتشبث بالمصالح الشخصية”.

واختتم اللافي كلمته قائلا: “إن السلام يصنعه الأقوياء، ويحافظ عليه المخلصين لبلاده. والليبيون أهل السلام لأنهم أقوياء ومخلصين”.