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مشيرب: التنازل من أجل السلام حجة الخونة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الرزاق مشيرب خطيب وإمام مسجد بن نابي بطرابلس، إن مصير الوطن لا يحتمل العبث، ولا يحتمل رؤية فردية أو حزبية نفعية مصلحية، فهذا يسمى تلاعب بالألفاظ والمصطلحات، وهذه رسالتى لكن من يبرر الخيانة بحجة وجهات النظر المختلفة والسيناريوهات المتعددة، والثوابت والمبادئ لا تتجزا يا شوامخ القهرة، وفق قوله.

أضاف مشيرب على فيسبوك: “كل الخونة يبررون خيانتهم بالتنازل للطرف الآخر لأجل السلام والأمن والوطن، بالمقابل لماذا لا يتنازل لكم الطرف الآخر ولو شيئا يسيرا ؟.. لماذا أنتم دائما الذين تتنازلون؟، أم أن التنازل هو فى جيناتكم ومارستموه بأشكاله المختلفة فى أطوار حياتكم حتى أصبح جزءا منكم” وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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