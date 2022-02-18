“النواب” يشارك في المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلمان العربي بالقاهرة

شارك وفد من مجلس النواب مكوّن من حسن البرغوثي ممثلاً لرئيس المجلس ورئيس ديوان المجلس عبد الله الفضيل في أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي بدأت أعماله أمس الخميس في العاصمة المصرية القاهرة.

وافتتح المؤتمر بكلمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، تلتها كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ليباشر بعدها الحاضرون في تشكيل اللجان و إقرار جدول الأعمال واستعراض تقريري الرئيس والأمين العام بالإضافة إلى تقارير الدورات 26 و 27 و 28 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمصادقة عليها ، كما ألقيت كلمات عدة للمراقبين من المنظمات المدعوة للمؤتمر.

ويعقد المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي على مدى يومي الخميس والجمعة 17 و الـ 18 فبراير الجاري.

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