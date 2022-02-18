الفارسي: إذا وقعنا تحت رحمة البنك الدولي لن تقوم لنا قائمة

حذرت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، من خطورة الاقتراض من البنك الدولي، بعد تداول خطاب قيل أنه مزور، وجهه الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يطالبه فيه بالاقتراص من البنك الدولي.

وعلقت الفارسي، على الخطاب قائلة:” منشور مقلق وخطير، أكد البعض صحته، وأكد البعض تزويره، الحوارات حوله بين مكذب ومصدق تدور في غرف الدردشة، ولكن الأمر يحتاج إلى موقف من ديوان المحاسبة، والمراقبة الإدارية، والنائب العام.

وأضافت، عبر حسابها على” فيسبوك”:” تحذير مني وأنا الأضعف: إذا وقعنا تحت رحمة البنك الدولي لن تقوم لنا قائمة، اللهم أني قد بلغت أغيثونا”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خطابا مذيل بتوقيع الصديق الكبير، يطالب فيه الدبيبة بمنحه الأذن للاقتراض من البنك الدولي، جاء فيه:” يوجه الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة بسبب الاضطرابات المتكررة في قطاع النفط وانقسام مؤسسة الدولة والصراع الجاري بين المؤسسات وقد سجل الاقتصاد اسوأ أداء له عام 202‪0 بسبب الحصار الذي دام 9 أشهر.

وأضاف الكبير، في خطابه المتداول:” انخفض إنتاج النفط إلى أقل مستوى، وبلغ الدين العام 155‪ مليار دينار ليبي بين المصرف المركزي طرابلس 85 مليار وفرع المصرف في الشرق 70 مليار.”

وتابع الخطاب:” قيمة العائد من إنتاج النفط 19 مليار دولار في 202‪1 وأن مصروفات حكومتكم تجاوزت 89 مليار دولار في نفس العام، مما يعني إنه تم صرف كل ما تحقق خلال العام، الأمر الذي يتطلب الإسراع في مراسلتكم للبنك الدولي في منحنا قرضا لتسيير أمور الدولة بصورة عاجلة”.