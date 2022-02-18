دوجاريك: انخفاض كبير في عدد المحتاجين في ليبيا خلال هذا العام

ليبيا- أكدت الأمم المتحدة انخفاض عدد المحتاجين في ليبيا إلى 800 ألف شخص في العام الجاري قياسًا بمليون و300 خلال العام 2021.

وأكد “ستيفان دوجاريك” الناطق باسم أمين عام الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد تراجع عدد المشردين بشكل مطرد، وتمديد خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا الصادرة في العام الماضي إلى نهاية مايو القادم.

وتابع “دوجاريك”: إن الخطة تتطلب جمع 75 مليونًا و300 ألف دولار لمساعدة 211 ألف شخص. مشيرًا إلى أنه يجري وضع خطة طوارئ في حال تدهور الوضع الأمني.

ولفت “دوجاريك” إلى أن الوضع الأمني في العاصمة طرابلس هادئ مخاطبًا أصحاب المصلحة الليبيين بالقول: “رسالتنا إليكم هي العمل من أجل استقرار ليبيا والامتناع عن أي إجراء تصعيدي”.

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