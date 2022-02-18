“الجرندي” و”أوليفر فاريلي” يبحثان إنجاح المسار السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بمقرّ المفوضيّة الأوروبية ببلجيكا، مع أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسّع، مستجدات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك على هامش المشاركة في أعمال القمة الإفريقية الأوروبية السادسة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسيل يومي 17 و18 فبراير الجاري.

وبحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. تطرّق الطرفان إلى عدد من المواضيع الإقليمية وعلى رأسها تطورات الوضع في ليبيا.

وأكد الجانبان، حرصهما على ضرورة إنجاح المسار السياسي الليبي. والمحافظة على استقراره بما يضمن أمن دول الجوار. والمنطقة ككل من مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص.