تسجيل 7 إصابات بـ«كورونا» في الجنوب وحالة شفاء

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وحالة شفاء، في الجنوب الليبي أمس الخميس، بينما لم تسجل أي حالة وفاة بالجنوب أمس.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبره تسلم 9 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية عينتين، فيما تأكدت إصابة 7 حالات، منهم 5 رجال وسيدتين.

ولفت المركز، إلى أن حالات الإصابة توزعت على سبها بـ5 حالات، وحالة واحدة في كل من وادي الشاطئ، وغات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة، و3721 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

– 1208 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

وقال المركز في بيانه رقم «643»، إنه تسلم، الخميس، 3126 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 1918 عينة، وإيجابية 1208 عينات بنسبة 38.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 482 ألفًا و153 حالة بينها 437 ألفًا و886 شفاء، و38 ألفًا و89 نشطة، و6178 وفاة.