درجات الحرارة وحالة الطقس ليوم غدا السبت في ليبيا 19 فبراير 2022

فيما يلي ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم غدا السبت 19 فبراير 2022 في اغلب مناطق ليبيا وفقا لما نشره مركز الارصاد الجوية الوطني.
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