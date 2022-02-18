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درجات الحرارة وحالة الطقس ليوم غدا السبت في ليبيا 19 فبراير 2022

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم غدا السبت 19 فبراير 2022 في اغلب مناطق ليبيا وفقا لما نشره مركز الارصاد الجوية الوطني.

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏إدار التنبو ات دولة لببيا المركز الوطني للأرصاد الجوية وزارة المو اصلات حالة الطقس يوم الغد السبت 2022/02/19 21/14 بنغازي 19/08 مصراته 22/12 وليد 23/11 طرابلس سها البيضاء 16/06 23/08 22/14 20/07 الزاوية الكفرة 22/14 18/10 زوارة طبرق 20/12 غريان ترهونة 21/12 24/10 غات 19/07 المرج الخمس 22/14 الزنتان 21/10 اجدابيا 20/09 سرت 21/11 العزيزية 24/13 يفرن 21/11 23/07 هون 23/10 اوباري زلیتن 22/12 19/09 شحات درنه 26/13 غدامس 16/06 21/13 مرزق 22/07 22/11 صبراتة 23/14 22/11 الجغبوب 22/06 https://www.facebookcom/LNMC نالوت مزدة جالو‏'‏

اقسام فرعيةحالة الطقس في ليبيا طقس طرابلس طقس ليبيا

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