بن صالح: احتفالات الثورة المباركة أظهرت الكرم في موائد الطعام من مختلف الأصناف

قال سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، إن ما لاحظته في احتفالات أهلنا في ليبيا بمناسبة ثورتهم المباركة أن هذه الاحتفالات أخذت الطابع الاجتماعي أيضاً فأصبحت من كونها احتفالات بمناسبة وطنية سياسية إلى احتفالات امتزجت فيها الأصالة الاجتماعية لهذا الشعب مع الروح الوطنية فخرجت في حلّة قلّ أن نراها في احتفالات أي شعب بمناسبة وطنية، وفق قوله.

أضاف بن صالح على فيسبوك: “في هذه الاحتفالات ظهرت المحبة التي تربط أبناء الوطن واضحة جلية، وظهر حجم التكاتف والتآلف الذي يربط أبناء الوطن ببعضهم في أبهى وأجمل صورة، وظهر الكرم الذي تمثل في موائد الطعام من مختلف الأصناف والأذواق، وأهم ما ميّز هذه الاحتفالات هو عفويتها وتلك الفرحة الصادقة المرسومة على وجوه كل الليبيين الموجودين في مواقع الاحتفالات؛ ما يدلّ دلالة قاطعة على صدق تفاعل الليبيين أصحاب المصلحة الحقيقية في ثورة 17 فبراير مع ثورتهم”.

واختتم قائلًا: “فلا عزاء لمن ناصب العداء لثورة الشعب، وأقول لكل من يتمسك بأسمال العهد المنهار؛ مُت بغيضك ولتأكل نار الحقد صدرك، فما صنعته ثورة الأحرار على وجوه الليبيين وعقولهم لن تنال منه كلماتكم المسمومة وهمساتكم المكتومة.. عاشت ثورة 17 فبراير والمجد للشهداء والبقاء للوطن الحر” وفق تعبيره.