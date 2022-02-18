باشاآغا: المواطنة أشمل وأوسع وأكبر من التواجهات السياسية

ليبيا – قدم رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاآغا التهنئة إلى الليبيين بمناسبة ما وصفه بـ” حلول الذكرى الـ11 لثورة الـ17 من فبراير” من العام 2011.

باشاآغا دعا في كلمة له تابعتها صحيفة المرصد الجميع إلى الاستفادة من التجارب السابقة وتحقيق المصالحة الوطنية لبناء دولة مدنية قوية، مبينًا أن الثورة كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي، فيما عانى الليبيون سابقًا من تدني جودة الحياة وانهيار البنية التحتية وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة.

وأضاف باشاآغا أن الليبيين عانوا أيضًا من عقوبات دولية فرضت على ليبيا بسبب بعض مغامرات الساسة ودفع ضريبتها المواطن الليبي البسيط، لافتًا إلى أن العبرة أولًا وأخيرًا بالواقع المعاشي ومنحة التحرر التي تحققت مع “ثورة فبراير” انقلبت إلى محنة تهدد بالتفرق والتشرذم.

وتابع باشاآغا: إن هذا كله جراء ما عاناه الليبيون من انقسامات سياسية حادة واضطرابات أمنية خطيرة جدًا وما شهدوه من شطط وظلم وتطرف أدى إلى سفك الدماء وتهجير الأبرياء ونهب الأرزاق وانتهاك الحرمات طيلة السنوات الماضية. مطالبًا إياهم جميعًا بتحكيم العقل والتوقف عن الانتقام والتوحش والكراهية.

وبرر باشاآغا مطالبته هذه بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الليبيون خلال 11 عامًا من أجل تشييد الدولة وإقامة بنيانها، فالثورة ليست لإسقاط النظام كغاية بل وسيلة لبناء الدولة التي تقوم على احترام حقوق المواطنة والعدل والإنصاف وجامعة لجميع المواطنين بلا استثناء سواء المؤمنين بها أو المناصرين للنظام السابق.

وبين باشاآغا أن المواطنة أشمل وأوسع وأكبر من التواجهات السياسية والعقيدة الوطنية تنصهر في بوتقتها كافة التوجهات والآراء السياسية، داعيًا الليبيين إلى الاستفادة من التجارب المريرة التي خاضوها في السنوات الماضية والوفاء لتضحيات الجرحى والشهداء من خلال المصالحة الوطنية.

وأضاف باشاآغا: إن الهدف هو بناء دولة مدنية قوية لتبقى ليبيا الوطن رغم كل الصعاب والمحن.

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