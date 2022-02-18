صالح: حكومة الاستقرار برئاسة باشاغا ستركز على إزالة العقبات المعيقة للانتخابات

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن حكومة الاستقرار المقبلة برئاسة فتحي باشاغا ستكون مهمتها تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإزالة كل أشكال القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، والتي أوضح فيها صالح أن دعم الحكومة ومساعدتها على القيام بواجباتها أمر مهم وذلك لخدمة المواطن والنهوض بالبلاد في جميع المجالات دون إقصاء أو تهميش.

صالح أشار أيضا إلى أن الحوار بين الأطراف الليبية في الفترة الأخيرة أثمر عن وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال

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