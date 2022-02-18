ندعم جهود وليامز في الحفاظ على استقرار ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، اليوم الجمعة، دعمه جهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، في الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات في ليبيا.

وتأتي تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي دعما للمبعوثة الأممية عقب اتهامها من قبل الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، بالانحياز للأطراف الرافضة للانتخابات، وفق تعبيره.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تغريدة له عبر تويتر: “الآن أكثر من أي وقت مضى يحتاج الجميع إلى دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا”. معلنًا دعمه لجهود وليامز وفريقها في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الحفاظ على الاستقرار والوحدة. وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وكان قد اعتبر الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن وليامز تظهر دعما لمواقف بعض الأطراف. “الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة”. وقال إن “تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل. يتناقض تمامًا مع تصريحات وليامز، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا”.