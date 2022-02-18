الخارجية البحرينية: على جميع الأطراف الليبية تغليب المصلحة العامة والجلوس معاً

أكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم مملكة البحرين لجميع الجهود الرامية إلى دعم استقرار ووحدة ليبيا بما يحقق الأمن والسلام والنماء.

ودعت الوزارة في بيان لها جميع الأطراف لتغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى توافق لتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وذلك ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وأكدت الوزارة أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس النواب باعتباره المؤسسة الليبية المنتخبة من الشعب وفق قولها، وثقتها الكاملة في قدرة جميع الأطراف في ليبيا على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي للأمن والاستقرار.