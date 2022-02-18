الخطابي: المعارضة موجودة في كل المؤسسات الديمقراطية

أفاد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب، المبروك الخطابي، بمضي المجلس في التوافق مع مجلس الدولة في قضايا المناصب السيادية، والمسألة الدستورية، وقوانين الانتخابات.

وأضاف الخطابي أن الخلاف بين أعضاء مجلس الدولة لا يؤثر على مسار التوافق بين المجلسين، منبها إلى أن المعارضة موجودة في كل المؤسسات الديمقراطية، وهذا أمر طبيعي، ولا يعد عائقًا.

الخطابي أشار إلى أن المعارضين داخل البرلمان يطالبون باستمرار التوافق بين المجلسين، متوقعا احتواء رئاسة المجلس لكل الخلافات خلال جلسة الأسبوع المقبل للاستمرار في التوافق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا