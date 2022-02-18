المناعي: البرلمان جر الكوارث على ليبيا ومجلس الدولة منحرف

قال عضو مجلس النواب المقاطع عبد الرؤوف المناعي، إن مجلس النواب والدولة فاقدين للشرعية ويجب إنهاؤهما، و لم يحققا الانسجام أو التوافق.

أضاف المناعي في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان جر الكوارث على ليبيا وأتى بحفتر ووضعه قائدا عاما للجيش وهذا المنصب غير موجود، كما خالف أحكام المحكمة العليا والقضاء وصدر ضده حكم جعله هو والعدم سواء، وفق قوله.

وتابع قائلًا أنه بحسب المادة المنشئة للبرلمان في وثيقة فبراير انتهت مدته الزمنية المحددة بـ18 شهرا، و لا يجوز له التمديد إلا باستفتاء وهذا لم يحدث، كما أن الجهة التي أجرت انتخابات النواب كان المسؤول عنها منتحلا لهذه الصفة، أي أنها من أساسها باطلة.

وأشار إلى أن مجلس الدولة اختير في 2021 ليكون جسما تشريعيا فانحرف عن مساره باتفاق الصخيرات، كما أن تشكيل مجلس الدولة يعتبر خيانة للثقة والتوكيل الممنوح له عند انتخابهم، والشعب الليبي يطالب من ميادين الثورة بإنهاء هذا العبث حتى تحترم إرادة الأمة الليبية.