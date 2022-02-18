مصدر لــ”218″: توجيهات تركية بمنع استخدام مصطلح “أمير الحرب حفتر”

أفاد مصدر خاص لـ “218” أن تركيا طلبت التعاطي مع أخبار مجلس النواب في ليبيا بشكل موازٍلأخبار المجلس الأعلى للدولة إضافة إلى التوقف عن استخدام مصطلح “أمير الحرب حفتر” .

وأضاف المصدر أن أنقرة طلبت كذلك إعادة الصياغة التحريرية بشكل كامل فيما يتعلق بالدول التي تحسنت علاقاتها مع تركيا.

وبحسب المصدر؛ فإن أنقرة طلبت من المعارضين وممثلي الأحزاب السياسية الإسلامية ومنصاتهم الإعلامية وقف الأنشطة التحريضية تجاه الدول التي تحسنت علاقاتها مع تركيا.

جديرٌ بالذكر أن تركيا ظلت منذ فترة حاضنة للأحزاب الإسلامية ومنصاتها الإعلامية طيلة فترة من الزمن ليست بقصيرة، إلا أن التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين تركيا وعدد من الدول؛ دفعت أنقرة، على ما يبدو ،إلى إعادة النظر في سياستها الإعلامية.

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