رئيس البعثة الأوروبية: لابد من دعم الليبيين الذين يعملون من أجل السلام

شدد رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا “خوسيه سابادال”، على ضرورة دعم الليبيين الذين يعملون من أجل السلام، ويؤكد وقوفهم مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وقال خوسيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الآن أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا”.

وأضاف:” نحن ندعم ستيفاني وليامز وفريقها في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جهودهم للحفاظ على الاستقرار والوحدة وتقريب المواقف والمضي نحو الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية”.