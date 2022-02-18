ملف تطورات الوضع في ليبيا على طاولة المنفي وسعيد

العنوان-بروكسل

بحث الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تطورات الوضع في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش مشاركتهما في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن قيس سعيد أجرى، مساء الخميس، سلسلة من اللقاءات الثنائية. على هامش مشاركته في الحفل الافتتاحي للدورة السادسة للقمة المنعقدة يومي 17 و18 فبراير الجاري. جمعته بكلّ من المنفي، والرؤساء الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني. والإيفواري، الحسن واتارا، والنيجيري، محمد بوخاري.

وتناولت المحادثات الاستحقاقات الثنائية المقبلة مع هذه الدول وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة معها في عدة مجالات، وفق ما ذكر البيان ذاته.

وشارك المنفي في قمة بروكسل وعقد سلسلة من اللقاءات من بينها مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. الذي شدد على دعم القاهرة الكامل للمسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية.