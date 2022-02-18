الأمم المتحدة تدعم بنغازي بمصنع للأكسجين الطبي

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بتركيب وحدة جديدة لتوليد الأكسجين الطبي في بنغازي، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح البرنامج في بيان، أن المعدات الجديدة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 48.4 متر مكعب / الساعة، ستوفر الأكسجين الطبي للمستشفيات والعيادات في بنغازي، وكذلك البلدات المجاورة مثل دريانة والأبيار وتوكره والمرج وقمينس وسلوق، وهو ما سيدعم قدرة المؤسسات الطبية المحلية على توفير استجابة أفضل وأسرع، لاحتياجات المرضى.

وأفاد البرنامج الأممي بأن تركيب مصنع الأكسجين بمستشفى الكويفية، تم بالتنسيق مع بلدية بنغازي وهيئة الخدمات الطبية وبدعم مالي من اليابان.

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