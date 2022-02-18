الخارجية الألمانية: ستيفاني تعمل من أجل استقرار ليبيا

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن دعمها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بعد هجوم محمد حمودة الناطق باسم الحكومة عليها، وقالت الخارجية إن ستيفاني تبذل جهودًا من أجل السلام والاستقرار في ليبيا منذ بداية عملية برلين في عام 2019، وأن ستيفاني تواصل باستمرار العمل وفق معايير المهنية للنزاهة والحياد.

وسبق أن اعتبر محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية تصريحات المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن تأييدها لموقف البرلمان ومجلس الدولة، والتي أكدت فيها أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين، نوعا من الانحياز وينذر بانقسام سياسي.

وقال حمودة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل يومين:” تابعنا التصريحاتِ الأخيرةَ لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي أظهرت نوعًا من الانحياز لا ينبغى أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا، فينعكسَ ذلك على حالة الاستقرار في البلاد”.

وأضاف حمودة، إنّ دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لاجراء انتخابات سريعة في ليبيا.

وتابع:” قالت ويليامز في 30 يناير في تصريحٍ صحفي، إنه يتعيّن على الطبقة السياسية في ليبيا وقفُ ما سمّته لعبةَ الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيزِ بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد المقرر إجراؤها بحلول يونيو القادم”.

واستطرد:” لكن الليبيين اليومَ يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقةِ حُلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبةِ قرار التمديد والتي تُبدي ستيفاني دعمًا لها من خلال التناقض في تصريحاتها” .

ولفت إلى أن مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي، وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة.

وأوضح أن العالم شهد على حالة التدليس التي تمت في جلسة البرلمان الأخيرة، وتنبيهاتِ كل الأطراف المحلية والدولية لضرورةِ أن تتحلّى مثل هذه الإجراءات بالنزاهة والحيادية اللازمة إلا أن تصريحات السيدة ويليامز لا تقف عند ذلك وتغُضّ الطرفَ عنه.