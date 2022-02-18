المنفي يطلب دعماً أوروبياً لمعالجة أزمة الهجرة

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا في ملف الهجرة غير القانونية، التي تستنزف موارد البلاد أمنياً واقتصادياً قبل أوروبا، وفق قوله.

وأكد المنفي خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، على هامش القمة السادسة الأفريقية الأوروبية ببروكسل، على ضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، ومراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وفق بيان الرئاسي.

يُذكر أن اللقاء الثنائي بحث آفاق التعاون المشترك الليبي الأوروبي، وما يمكن أن يُقدّمه الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، كما تم مناقشة سبل حلحلة الأزمة الليبية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

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